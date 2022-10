Assurance professionnelle : 8% d’augmentation des primes en 2023

(AOF) - Inflation, situation économique instable et crise climatique vont conduire en 2023 à une augmentation significative des primes d'assurance pour les professionnels et les entreprises. Coover a consulté les données disponibles et croisé ces données avec celles fournies par 14 de ses partenaires. Il en ressort que les primes d'assurances vont augmenter de 8% pour les professionnels et les entreprises en 2023.

Voici les augmentations moyennes estimées pour 2023 des primes pour les professionnels par produit d'assurance : Assurance automobile pro (y compris flotte) +4% ; Assurance collective (mutuelle & prévoyance) +4,5% ; Mutuelle professionnelle +4,5% ; Prévoyance professionnelle +5% ; Assurance Responsabilité Civile professionnelle +13% ; Garantie décennale +7% ; Assurance cyber et fraude +10% ; Assurance RC des dirigeants +6% ; Assurance multirisque (y compris pertes d'exploitation) +8%.

L'étude des chiffres démontre que les assurances dommages (responsabilité civile professionnelle, cyber, auto et multirisque professionnelle) sont nettement plus concernées par les augmentations que les assurances de personnes.

Les assurances dommages sont en effet plus sensibles au contexte économique et aux crises climatiques. La situation économique (et son impact sur le prix des matières premières) et la crise climatique pèsent lourdement sur les bilans des assureurs qui compensent par des hausses tarifaires sur ces produits.

En plus de 2022, annus horribilis avec 5,2 milliards d'euros de sinistres comptabilisés pour la période janvier-août contre 3,5 milliards d'euros par an en moyenne depuis 2017, le rapport " Impact du changement climatique sur l'assurance à l'horizon 2050 " produit par la FFA prévoit d'ici 2050 un doublement du prix de ces sinistres climatiques par rapport aux 30 dernières années.

L'assurance auto pro est quant à elle directement impactée par l'indice SRA (indice des pièces détachées) qui bondit de 8,3% cette année et qui est directement répercuté sur les primes. L'ouverture récente du marché de la revente des pièces détachées n'a semble t-il pas encore l'effet escompté.

Le ministère de l'économie et des finances est parvenu à faire adopter aux assureurs français un pack anti-inflation. Cet accord oblige ces derniers à limiter l'augmentation de la prime moyenne des assurances auto et habitation en deçà de l'inflation en 2022 et 2023.

Le détail de ces résultats sur le site de Coover : https://www.coover.fr/assurances-pro/etude-assurance-professionnelle-2023