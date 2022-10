Assurance auto : succès de la voiture électrique sans permis de Citroën

Les trois formules d'assurance proposées qui correspondent à différents niveaux de garantie et aux profils des conducteurs (co-construites par AXA – PSA Finance France et AssurOne) ont été pensées pour répondre aux besoins des clients.

(AOF) - 76% de taux de transformation, tel est le chiffre enregistré sur 2022 chez AssurOne pour l’assurance de la voiture électrique sans permis de Citroën (AMI). Plus de 3750 contrats ont été signés depuis le lancement en 2020. Ce succès repose sur une offre compétitive d’AXA France IARD et sur l'expertise d’AssurOne, qui accompagnent PSA Finance France depuis bientôt 10 ans, sur tout le secteur auto.

