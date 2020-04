ASSEMBLEE GENERALE IMPLANET - 7 AVRIL 2020 CONFIRMATION DE LA TENUE DE L'AGM ET DES MODALITES VOTE PAR INTERNET

Bordeaux, Boston, le 1er avril 2020 - 12h00 CEST : IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou confirme la tenue de son Assemblée Générale Mixte du 7 avril 2020 à 14h00 et les modalités de cette tenue, ainsi que le vote disponible par internet.



Conformément à la réglementation en vigueur (Application de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et ordonnance en date du 25 mars) et aux recommandations récentes émises par l'AMF à ce propos, IMPLANET confirme que son Assemblée Generale Mixte aura bien lieu le 7 avril 2020 à 14h00, mais sans tenue physique. Elle se tiendra à huis clos, hors la présence des actionnaires. Il est rappelé que l'AMF encourage vivement les actionnaires à exercer leur droit de vote, prérogative fondamentale de l'actionnaire, et ce par un vote exclusivement à distance en cas d'assemblée générale à huis clos, et sauf cas particulier, à exprimer avant l'AG.



Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : implanet@newcap.eu