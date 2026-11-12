Assemblée générale du 12 novembre 2026 : quorum non atteint // Convocation d’une seconde assemblée générale le 27 novembre 2026

Paris (France) et Cambridge (Massachusetts, États-Unis), 13 novembre 2026 à 07h00 – Biophytis SA (Euronext Growth Paris : ALBPS), (« Biophytis » ou la « Société »), informe ses actionnaires que l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire convoquée le 12 novembre 2026 à 14h00 n’a pu délibérer valablement, faute de quorum. Les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance ou par correspondance représentaient 12,46% du capital, pour un quorum requis de 20 % pour la partie ordinaire et de 25 % pour la partie extraordinaire.
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