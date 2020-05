Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Assemblée générale annuelle des actionnaires de PSA le 25 juin à huis clos Reuters • 20/05/2020 à 11:45









PARIS, 20 mai (Reuters) - L'assemblée générale annuelle des actionnaires de PSA PEUP.PA se tiendra le 25 juin prochain à huis clos compte tenu de l'état d'urgence sanitaire lié à l'épidémie de Covid-19, annonce le groupe dans un communiqué publié mercredi. "Dans un contexte où les délais postaux sont incertains, il est en outre fortement recommandé aux actionnaires de voter par Internet", ajoute le groupe. (Henri-Pierre André)

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris -3.63%