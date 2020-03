Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Assange débouté de sa demande de libération sous caution Reuters • 25/03/2020 à 15:16









LONDRES, 25 mars (Reuters) - Une magistrate londonienne a débouté mercredi Julian Assange de sa demande de libération sous caution, jugeant que le risque qu'il soit contaminé en prison ne justifiait pas qu'il bénéficie d'une telle mesure. Âgé de 48 ans, Julian Assange est visé par une procédure d'extradition vers les Etats-Unis qui lui reprochent d'avoir diffusé en 2010 sur le site WikiLeaks des centaines de milliers de documents confidentiels, dont des rapports militaires sur l'Afghanistan et l'Irak ainsi que des notes diplomatiques. Arrêté à Londres le 11 avril dernier après avoir passé sept ans à l'ambassade d'Equateur en Grande-Bretagne, Julian Assange a depuis été placé en détention dans l'attente d'une décision sur la demande américaine. "Aujourd'hui, la pandémie mondiale ne fournit pas de base légale suffisante pour accéder à la demande de libération formulée par monsieur Assange", a dit la magistrate. (Michael Holden; version française Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélot)

