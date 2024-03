Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Assa Abloy: une acquisition dans le Wi-Fi professionnel information fournie par Cercle Finance • 27/03/2024 à 11:40









(CercleFinance.com) - Assa Abloy a annoncé mercredi avoir trouvé un accord en vue de faire l'acquisition de l'américain Nomadix et du britannique Global Reach, deux fournisseurs de services Internet pour l'hôtellerie et les locaux commerciaux.



Dans un communiqué, le géant suédois des solutions d'accès explique que les deux entreprises proposent une plateforme technologique permettant aux clients des établissements hôteliers et des enseignes commerciales de se connecter de manière sécurisée à leurs réseaux Wi-Fi.



Nico Delvaux, le directeur général, explique que l'opération va notamment permettre au groupe de serrurerie de renforcer son offre à destination des hôtels.



S'ils constituent deux entités bien distinctes, Nomadix et Global Reach disposent de la même équipe de direction et du même actionnariat.



Créées en 1998, les deux sociétés affichent un effectif de quelque 120 personnes et ont généré un chiffre d'affaires cumulé d'environ 30 millions de dollars l'an dernier.



L'acquisition, qui sera relutive dès le départ, devrait être finalisée d'ici à la fin du mois de juin.





