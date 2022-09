Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Assa Abloy: une acquisition conclue en Turquie information fournie par Cercle Finance • 01/09/2022 à 14:41









(CercleFinance.com) - Assa Abloy a annoncé jeudi avoir conclu un accord en vue de faire l'acquisition de VHS Plastik Metal, un fabricant turc de systèmes pour portes et fenêtres basé en Turquie.



Ce rachat, qui doit permettre au géant suédois de la serrurerie de se renforcer sur le marché local, devrait être finalisé dans le courant du quatrième trimestre.



Créée en 1997 et basée à Silivri, près d'Istamboul, VHS emploie quelque 440 employés et génère un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 14 millions d'euros.





