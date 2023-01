Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Assa Abloy: un nouveau président du conseil proposé information fournie par Cercle Finance • 31/01/2023 à 16:30









(CercleFinance.com) - Assa Abloy a annoncé mardi avoir porté son choix sur Johan Hjertonsson pour prendre la présidence de son conseil d'administration à l'issue de sa prochaine assemblée générale, en remplacement de Lars Renström qui n'a pas souhaité se représenter.



Agé de 54 ans, Johan Hjertonsson siégeait au conseil d'administration du leader mondial des serrures et des solutions d'ouverture de portes depuis 2021.



Après avoir occupé plusieurs postes à responsabilités chez Electrolux, il occupe depuis 2019 le poste de directeur général de la société d'investissement suédoise Investment AB Latour.



Suite à la décision d'Eva Karlsson de ne pas solliciter de nouveau mandat d'administratrice, Assa Abloy compte également proposer à ses actionnaires son remplacement par Victoria Van Camp, une ancienne cadre du groupe industriel SKF désormais à la tête de son propre cabinet de conseil.





