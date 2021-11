Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Assa Abloy : termine en hausse, un analyste passe à l'achat information fournie par Cercle Finance • 18/11/2021 à 18:21









(CercleFinance.com) - Le titre termine la séance en hausse de 1,6% après l'analyse de Berenberg. Les analystes ont annoncé jeudi être passés à une recommandation d'achat sur Assa Abloy, contre 'conserver' jusqu'à présent, avec un objectif relevé de 280 à 305 couronnes suédoises. Dans une note de recherche, l'intermédiaire allemand explique qu'il considère que le leader mondial de la serrurerie est 'bien positionné' pour générer une forte croissance de ses bénéfices en 2022 puis 2023. Berenberg indique avoir identifié trois catalyseurs favorables, à commencer par l'acquisition de l'américain HHI dans le domaine des portes intelligentes. Le broker déclare aussi s'attendre à une accélération de la branche Global Technologies, la division de solutions de sécurité électroniques d'Assa, qui a été lourdement affectée par la pandémie. Enfin, Berenberg ajoute percevoir un potentiel de croissance intéressant dans les activités stratégiques du groupe liées à la construction dite 'non résidentielle' (industrie, bureaux, hôtels,...).

