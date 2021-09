Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Assa Abloy : salué pour une acquisition en Amérique du Nord information fournie par Cercle Finance • 09/09/2021 à 10:55









(CercleFinance.com) - Assa Abloy grimpe de plus de 6% sur l'OMX, au lendemain d'un accord définitif pour l'acquisition de la division Hardware and Home Improvement (HHI) de Spectrum Brands pour 4,3 milliards de dollars (37 milliards de couronnes suédoises). 'HHI est l'un des principaux fournisseurs de produits de sécurité (serrures, serrures électroniques, intelligentes, biométriques) pour le marché du résidentiel nord-américain', souligne Oddo BHF, qui voit dans l'opération une 'acquisition à un prix acceptable'. Le bureau d'études a calculé un impact relutif sur ses BPA 2022 de 7,5% avant charges d'intégration (4% en les intégrant) pour cette opération, qui sera soumises aux conditions usuelles, et dont la clôture est attendue au dernier trimestre 2021.

