Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Assa Abloy: réunion d'investisseurs sans grande surprise information fournie par Cercle Finance • 16/11/2022 à 11:55









(CercleFinance.com) - L'action Assa Abloy évolue peu mercredi à la Bourse de Stockholm suite à la tenue d'une réunion d'investisseurs qui n'a pas réservé beaucoup de surprises.



A l'occasion de son 'Capital Markets Day' organisé à Londres, le géant suédois des serrures et des systèmes de sécurité s'est contenté de réaffirmer ses objectifs d'une marge opérationnelle (Ebit) de 16% à 17% et d'une croissance moyenne de ses ventes de 10% sur le cycle économique en cours.



Le groupe a bien précisé qu'il n'entendait pas communiquer d'autres types d'objectifs à l'occasion de l'événement.



Au lieu de cela, Nico Delvaux, son directeur général, et Erik Pieder, son directeur financier, ont prévu de réaliser un point d'activité sur l'orientation et la stratégie du spécialiste des solutions d'accès.



Ils comptent en particulier axer leurs présentations sur les domaines d'activité où l'entreprise est la plus susceptible, selon eux, de générer une 'croissance rentable', le maître-mot de la philosophie de l'entreprise depuis quelques année.



Suite à ces annonces, le titre Assa Abloy était quasiment inchangé (-0,5%) mercredi sur le Nasdaq Stockholm.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.