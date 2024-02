Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Assa Abloy: résultats inférieurs aux attentes, le titre cale information fournie par Cercle Finance • 07/02/2024 à 10:59









(CercleFinance.com) - Assa Abloy, le leader mondial des solutions d'ouverture de portes, lâche plus de 2% ce mercredi à la Bourse de Stockholm suite à la publication de résultats trimestriels inférieurs aux attentes.



Le résultat opérationnel du groupe suédois est ressorti à 5,72 milliards de couronnes au quatrième trimestre, contre 5,15 milliards il y a un an, en dessous du consensus qui l'attendait autour de 5,80 milliards.



Nico Delvaux, son directeur général, souligne que l'entreprise a réussi à dégager des résultats records sur l'exercice 2023 en dépit du ralentissement de la croissance économique.



Le chiffre d'affaires de quatrième trimestre a progressé de 12% pour atteindre 37 milliards de couronnes, une performance là encore au consensus, tandis que la croissance organique est restée limitée à 0,4%.



Le dividende va augmenter à 5,40 couronnes par titre, contre 4,80 couronnes en 2022, un paiement qui sera effectué en deux fois.



L'action Assa Abloy perdait 2,1% suite à cette publication, mais le titre avait gagné près de 32% l'an dernier, surperformant largement son indice de référence, le Nasdaq OMX Stockholm, en hausse de 18% en 2023.





