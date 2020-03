Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Assa Abloy : rebond du titre après une analyse positive Cercle Finance • 03/03/2020 à 16:24









(CercleFinance.com) - Le titre progresse de plus de 2% profitant d'une analyse positive d'Oddo. Le bureau d'études estime que la correction récente offre des opportunités. ' Nous avons calculé un impact COVID-19 de -5% sur l'EBIT T1 ' indique le bureau d'analyses. ' Surtout, nous estimons que : i/ la dynamique de croissance organique va rester supérieure à celle du secteur, ii/ le modèle d'acquisitions est intact et iii/ l'enjeu sur la marge d'EBIT, qui reste supérieure à 15.5%, ne doit pas être surestimé ' rajoute Oddo. Les analystes confirment leur conseil à l'achat et l'objectif de cours de 249 SEK.

