Assa Abloy : rachat du britannique Arran Isle

(CercleFinance.com) - Le suédois Assa Abloy a annoncé lundi avoir trouvé un accord définitif en vue du rachat du fabricant britannique de portes et de fenêtres Arran Isle. Cité dans un communiqué, Nico Delvaux, le directeur général du leader mondial des serrures, explique que l'opération constitue une acquisition 'stratégique' en vue d'ajouter des produits et services complémentaires à son activité de coeur. Créé en 1971, Arran Isle emploie actuellement 560 personnes à travers des sites répartis au Royaume-Uni, en Irlande, en Europe continentale et en Chine. Son chiffre d'affaires s'est monté à environ 100 millions de livres (120 millions d'euros) l'an dernier. L'acquisition - qui devrait être bouclée d'ici à la fin de l'année - devrait être relutive dès sa finalisation.

