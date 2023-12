Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Assa Abloy: rachat d'un fabricant de clôtures canadien information fournie par Cercle Finance • 05/12/2023 à 16:02









(CercleFinance.com) - Assa Abloy a fait état mardi de l'acquisition de Leone Fence, un fabricant canadien de clôtures pour les professionnels et les particuliers, sans toutefois dévoiler le montant de l'opération.



Le géant suédois des serrures et des solutions d'ouverture de porte indique simplement que Leone Fence a généré l'an dernier un chiffre d'affaires de l'ordre de 26,5 millions d'euros, avec un 'bon niveau' de marge opérationnelle.



Le rachat devrait donc être relutif dès sa finalisation.



Créé en 1975, Leone Fence emploie une soixantaine de personnes au sein de ses bureaux et de son usine basés dans l'Ontario.





