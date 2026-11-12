Assa Abloy poursuit ses emplettes avec une acquisition au Brésil

Assa Abloy a annoncé jeudi la poursuite de sa stratégie d'acquisitions ciblées avec le rachat de la société brésilienne Rometal, spécialisée dans la fabrication de pièces en aluminium pour l'aménagement intérieur, pour un montant qui n'a pas été divulgué.

Le fabricant suédois de systèmes d'ouverture de portes précise que l'entreprise, qui fabrique des portes intérieures, des encadrements de placards et des poignées pour portes et tiroirs, a généré un chiffre d'affaires de l'ordre de 580 millions de couronnes (environ 53 millions d'euros) l'an dernier, avec un bon niveau de marge opérationnelle.

Cela signifie que l'opération sera relutive dès sa finalisation, prévue dans le courant du quatrième trimestre.

"Rometal s'est bâti une solide activité avec la réputation de développer des produits innovants et de bonne qualité conjuguant fonctionnalité et beauté du design moderne", explique le groupe dans un communiqué.

Son directeur général, Nico Delvaux, souligne que la transaction s'inscrit dans le cadre de la volonté bien connue de l'entreprise consistant à se renforcer sur les marchés émergents en mettant la main sur des actifs complémentaires à ses métiers de coeur.

Créée en 1983, Rometal emploie environ 500 personnes.

A la Bourse de Stockholm, l'action Assa Abloy progressait de 0,9% à 396,1 couronnes dans le sillage de ces annonces, faisant mieux que son indice de référence, l'OMXS30, en hausse de 0,4% au même moment.