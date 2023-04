Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Assa Abloy: plombé par une dégradation d'analyste information fournie par Cercle Finance • 03/04/2023 à 14:00









(CercleFinance.com) - Assa Abloy recule de près de 2% sur l'OMX, plombé par une dégradation d'opinion chez Oddo BHF de 'surperformance' à 'neutre' sur le titre du fournisseur suédois de solutions d'ouvertures de portes, avec un objectif de cours ramené de 296 à 274 couronnes suédoises.



S'il estime que 'le statut de best in-class du groupe reste un atout en cette période de faible visibilité', le bureau d'études pense qu'il devrait logiquement tenir un discours prudent, l'activité même d'Assa Abloy rendant selon lui la visibilité faible.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.