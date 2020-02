Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Assa Abloy : perd -4%, la croissance organique ralentit Cercle Finance • 06/02/2020 à 12:00









(CercleFinance.com) - Les actions d'Assa Abloy sont en forte baisse après des signes de ralentissement de la croissance organique chez le fabricant de serrures suédois. Les actions baissent de plus de 4% dans la matinée sur le marché nordique du Nasdaq. Au quatrième trimestre, les ventes totales ont augmenté de 8% et la croissance organique n'a été que de 1%, a indiqué la société suédoise dans un communiqué ce matin. C'est moins que la croissance organique de 3% sur l'année 2019, et en baisse par rapport au 6% au quatrième trimestre 2018. Le résultat d'exploitation a augmenté de 8% à 4,04 milliards de couronnes suédoises, a ajouté le groupe, c'est la première fois qu'il dépasse la barre des 4 milliards sur un seul trimestre. Le groupe a ajouté que sa marge opérationnelle est restée inchangée à 16,2%. Au sujet de 2020, Assa Abloy a déclaré que les acquisitions seront le 'principal moteur de croissance' cette année, ce qui signifie également que sa marge opérationnelle sera diluée, même si les marges s'amélioreront progressivement au fil du temps, a déclaré le groupe.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.