Assa Abloy: Oddo confirme son conseil sur le titre information fournie par Cercle Finance • 17/10/2022 à 11:24

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Assa Abloy, avec un objectif de cours inchangé de 262 SEK.



L'analyste rapporte que vendredi soir, Assa Abloy a officiellement déposé sa réponse après la plainte du Département de la Justice américain (DOJ) visant à bloquer l'acquisition de HHI par Assa Abloy.



Afin de résoudre entièrement les problèmes de concurrence présumés, la société indique avoir lancé le processus de cession d'Emtek (système mécanique d'ouverture de portes haut de gamme) et de l'activité Smart Residential aux Etats-Unis et au Canada (Yale et August).



Ces deux activités cumulées représentent environ 350 M$ de chiffre d'affaires et pourraient être valorisée entre 1 et 2 Mds$ selon la presse, rapporte Oddo.



Le broker affirme que le DOJ n'avait pas tenu compte de la volonté d'Assa Abloy de céder ses activités.



'Avec cette décision de céder les 3 marques (Emtek, Yale et August), Assa Abloy accroît, selon nous, sensiblement ses chances de remporter son procès et d'acquérir HHI. Un closing de l'opération n'est pas envisagée avant le T2 2023', conclut l'analyste.