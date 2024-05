Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Assa Abloy: objectifs maintenus, mais le titre recule information fournie par Cercle Finance • 14/05/2024 à 11:30









(CercleFinance.com) - Assa Abloy recule en Bourse mardi après la confirmation de ses perspectives à l'occasion d'une journée d'investisseurs qui n'a pas réservé beaucoup d'éléments nouveaux.



Lors de la réunion, organisée à Prague, le directeur général du groupe suédois, Nico Delvaux, a détaillé sa stratégie visant à continuer à améliorer la rentabilité du numéro un mondial de la serrurerie.



Il en a profité pour réaffirmer l'objectif d'une marge opérationnelle (Ebit) de 16% à 17% pour une croissance des ventes de 10% au cours du cycle économique actuel, sans apporter davantage de précisions.



La journée d'investisseurs se poursuivra demain avec la visite d'un site de fabrication de cylindres basé à Rychnov (République Tchèque).



Vers 11h30, l'action du spécialiste des solutions d'ouverture de porte cédait 1,5%, signant la deuxième plus forte baisse de l'indice OMXS30 des grandes valeurs suédoises.





