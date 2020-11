Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Assa Abloy : les actionnaires approuvent le dividende Cercle Finance • 25/11/2020 à 12:51









(CercleFinance.com) - Les actionnaires d'Assa Abloy ont approuvé le paiement d'un dividende de 1,85 couronne suédoise par action lors d'une assemblée générale extraordinaire mardi. La date d'enregistrement a été fixée au jeudi 26 novembre, et le dividende devrait être distribué par Euroclear le mardi 1er décembre, a déclaré le fabricant suédois dans un communiqué. En raison du Covid-19, l'assemblée des actionnaires s'est déroulée uniquement par vote anticipé (vote par correspondance), conformément à la législation en vigueur, a souligné Assa Abloy.

