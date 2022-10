Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Assa Abloy: le titre gagne du terrain après les résultats information fournie par Cercle Finance • 26/10/2022 à 14:41









(CercleFinance.com) - Assa Abloy, le premier fabricant mondial de serrures et de contrôles d'accès, prend plus de 2% mercredi à la Bourse de Stockholm suite à la publication de résultats trimestriels bien meilleurs que prévu.



Le groupe suédois a dévoilé ce matin un bénéfice opérationnel (Ebit) en hausse de 47% à 4,97 milliards de couronnes (450 millions d'euros) au titre du troisième trimestre, contre un consensus de 4,59 milliards.



Les ventes nettes ont progressé de 33% à 31,82 milliards de couronnes.



Portée par la vigueur de la demande en Scandinavie et dans bon nombre de ses marchés émergents, la croissance organique a atteint 14%, alors que le consensus ne visait que 10%.



Le titre Assa Abloy gagne 2,2%, signant l'une des meilleures performances de l'indice OMXS30 qui cède 0,8% à ce stade. L'action perd encore 19,4% de sa valeur depuis le début de l'année.





