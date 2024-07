Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Assa Abloy: la croissance organique déçoit, le titre recule information fournie par Cercle Finance • 17/07/2024 à 11:55









(CercleFinance.com) - Assa Abloy, le numéro un mondial de la serrurerie, cédait du terrain mercredi à la Bourse de Stockholm suite à la publication de résultats trimestriels en demi-teinte.



Le groupe suédois a annoncé ce matin que son chiffre d'affaires net s'était accru de 10% à près de 38 milliards de couronnes au deuxième trimestre.



En excluant toutefois l'impact favorable de ses récentes acquisitions, le chiffre d'affaires net accuse un repli de 1% en données organiques.



Si l'activité a été solide en Amérique et dans la zone Europe, Moyen-Orient, Inde et Afrique (EMEIA), elle s'est montrée stable dans le contrôle d'accès et s'est repliée en Asie Pacifique et dans les technologies avancées, comme l'identification, fait-il valoir dans un communiqué.



Le groupe a néanmoins fait part d'un résultat opérationnel (Ebit) en hausse de 11% à 6,08 milliards de couronnes, soit une marge stable à 16%.



Malgré cela, le titre Assa Abloy perdait 1,5% mercredi vers 11h30, à comparer avec un repli de 0,3% pour l'indice OMXS30.





