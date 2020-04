Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Assa Abloy : encourage ses actionnaires à voter avant l'AGA Cercle Finance • 15/04/2020 à 12:03









(CercleFinance.com) - Assa Abloy encourage ses actionnaires à voter par anticipation à son assemblée générale, le fabricant de serrures suédois cherchant à minimiser le nombre de personnes assistant à l'événement. Le formulaire de vote complété doit ainsi être déposé au plus tard le 27 avril, a précisé le groupe. Chaque actionnaire a par ailleurs la possibilité de le soumettre par voie électronique. L'AGA du groupe est prévue pour le 29 avril.

