Assa Abloy : en baisse après des trimestriels décevants

(CercleFinance.com) - Le titre Assa Abloy recule de -5% ce mercredi, après avoir affiché des bénéfices trimestriels décevants et annoncé prévoir une baisse des ventes et de sa marge. Le bénéfice net a ainsi baissé de -16% sur un an à 1,86 milliard de couronnes suédoises, pour un résultat d'exploitation (EBIT) en recul de -15% à 2,75 milliards de couronnes. Le chiffre d'affaires net trimestriel a augmenté de +3% à 22,2 milliards de couronnes suédoises, mais affiche une baisse organique de -3%. 'La crise de Covid-19 a commencé en février avec un effet significatif sur nos opérations et la demande en Chine, s'est ensuite étendue au reste de l'Asie, et, en mars, a rapidement affecté la demande dans le reste du monde', a indiqué la société dans un communiqué. Alors que ses marchés principaux sont toujours affectés par Covid-19, Assa Abloy indique qu'il s'attend à ce que ses ventes et sa marge opérationnelle soient 'nettement inférieures' dans les prochains mois.

