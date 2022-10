Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Assa Abloy: conteste l'opposition du DoJ au dossier Spectrum information fournie par Cercle Finance • 17/10/2022 à 10:56









(CercleFinance.com) - Assa Abloy a contesté lundi devant un tribunal nord-américain une plainte formulée par le Département de la Justice, qui s'oppose à son projet de rachat des activités de matériel et de rénovation du groupe industriel diversifié Spectrum Brands.



Dans ses conclusions, le géant suédois des serrures estime que son projet de cession d'Emtek et de sa filiale d'ouverture intelligente de portes aux Etats-Unis et au Canada, qui représentent un périmètre de quelque 350 millions de dollars, constituent des concessions largement suffisantes pour apaiser les craintes du DoJ.



Le Département américain de la justice avait annoncé le mois dernier son intention de bloquer l'opération en raison de ses conséquences jugées néfastes sur la concurrence.



Assa Abloy avait signé l'an dernier un accord définitif en vue de l'acquisition pour 4,3 milliards de dollars de la division Hardware and Home Improvement (HHI) de Spectrum Brands pour 4,3 milliards de dollars, un fournisseur de produits de sécurité (serrures, serrures électroniques, intelligentes, biométriques) pour le marché résidentiel nord-américain.



L'action Assa Abloy cède actuellement plus de 2% à la Bourse de Stockholm.





