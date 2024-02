Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Assa Abloy: cession de l'activité d'ascenseurs en France information fournie par Cercle Finance • 02/02/2024 à 10:46









(CercleFinance.com) - Assa Abloy a annoncé vendredi qu'il avait cédé PACA, sa filiale française de maintenance d'ascenseurs, au finlandais Kone, l'un des leaders mondiaux du secteur, pour un montant qui n'a pas été dévoilé.



Le fabricant suédois des systèmes de sécurité indique que PACA, dont il avait hérité dans le cadre de l'acquisition d'agta record en 2020, a généré un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros en 2022.



Créée en 1995, l'entreprise emploie aujourd'hui quelques 210 personnes.



Dans un communiqué, le groupe explique que cette cession s'inscrit dans le cadre de sa stratégie visant à se focaliser sur ses métiers de coeur, c'est-à-dire les solutions d'accès.



Si l'opération devrait avoir un impact positif sur sa marge opérationnelle, son effet sur les capitaux devrait, lui, s'avérer non-significatif.





