Assa Abloy : cession d'activités avec agta record

(CercleFinance.com) - agta record et Assa Abloy annoncent des accords fermes avec le groupe italien FAAC sur des cessions d'activités, pour permettre de lever les conditions requises par la Commission européenne dans le cadre de l'acquisition de la majorité d'agta record par Assa Abloy. Les cessions concernent les activités d'agta record aux Pays-Bas, en Autriche, en Hongrie et en Slovénie ainsi que l'activité de portes coulissantes rapides en France. Par ailleurs, Assa Abloy cède ses activités de portes piétonnes automatiques en France et au Royaume-Uni. Le montant total de ces cessions s'élève à 100 millions d'euros sur une base en numéraire et sans endettement. Soumises aux conditions suspensives usuelles, elles devraient être achevées au troisième trimestre 2020.

