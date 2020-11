Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Assa Abloy : cède son activité de capteur en Suisse Cercle Finance • 12/11/2020 à 13:01









(CercleFinance.com) - Le fabricant de serrures suédois Assa Abloy a annoncé jeudi avoir finalisé la vente de Cedes, son activité de fabrication de matériel électronique, à la société allemande de capital-investissement Capiton. Cedes - qui fabrique notamment des capteurs pour les industries des ascenseurs et des portes - a été lancé en 1986 et compte quelque 320 employés. Cette société, dont le siège se situe à Landquart, en Suisse, réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 50 millions d'euros. Assa Abloy a déclaré que l'opération aurait un effet neutre sur sa marge opérationnelle, l'entreprise devant être déconsolidée à partir de novembre 2020.

