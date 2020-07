Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Assa Abloy : baisse des bénéfices et des ventes Cercle Finance • 17/07/2020 à 11:23









(CercleFinance.com) - La société suédoise Assa Abloy a annoncé une baisse de ses bénéfices et de ses ventes trimestrielles, mais a déclaré qu'elle s'attendait à ce que ses performances financières s'améliorent progressivement. La firme de Stockholm a déclaré que le bénéfice d'exploitation (EBIT) avait diminué de 44% pour atteindre 2,1 milliards de couronnes suédoises au deuxième trimestre, ce qui correspond à une marge d'exploitation de 10,5%, contre 15,9% il y a un an. Son bénéfice net est tombé à 1,4 milliard de couronnes, contre 2,6 milliards au cours de la même période un an plus tôt. Le chiffre d'affaires trimestriel a baissé de 15% à 19,9 milliards de couronnes, avec une croissance organique négative de 18%. Assa Abloy a cependant indiqué des 'améliorations de la demande', car les restrictions aux fermetures se sont progressivement assouplies. 'S'il n'y a pas de nouveaux événements négatifs significatifs, nous nous attendons à ce que les performances financières continuent de s'améliorer progressivement', a indiqué le groupe dans un communiqué.

