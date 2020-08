Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Assa Abloy : acquisition de 54% d'agta record finalisée Cercle Finance • 21/08/2020 à 08:03









(CercleFinance.com) - agta record annonce que les associés d'Agta Finance ont finalisé la cession de leur participation indirecte de 54% dans agta record à Assa Abloy, permettant donc au groupe suédois de détenir désormais environ 93% du capital social et des droits de vote. Le prix d'acquisition du bloc de 54% correspond à un prix ajusté par transparence de 70,58 euros par action agta record, valorisant la société de portes automatiques piétonnes et industrielles à plus de 940 millions d'euros. Assa Abloy déposera, immédiatement après la finalisation de la cession, un projet d'offre publique d'achat simplifiée. Immédiatement après l'acquisition, agta record déposera une demande de radiation de ses actions d'Euronext Paris.

