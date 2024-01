Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Assa Abloy: acquisition dans la sécurité en Afrique du Sud information fournie par Cercle Finance • 23/01/2024 à 12:06









(CercleFinance.com) - Le fabricant suédois de serrures et de verrous Assa Abloy a annoncé mardi la poursuite de sa stratégie d'acquisitions ciblées avec le rachat du sud-africain Amecor, spécialisé dans le matériel de sécurité.



Dans un communiqué, le groupe explique que l'opération va lui permettre de renforcer sa présence en Afrique du sud et en Afrique sub-saharienne, un marché géographique qu'il considère comme 'important'.



Créé en 1994, Amecor - qui emploie 120 personnes au sein de ses bureaux et de son usine de Johannesburg - fabrique des systèmes d'alarme, ainsi que des équipements de sécurité.



Son chiffre d'affaires en 2022 s'est élevé à 170 millions de couronnes suédoises (environ 15 millions d'euros), précise Assa Abloy, avec un 'bon niveau' de marge opérationnelle, ce qui signifie que l'acquisition sera relutive dès sa finalisation, c'est-à-dire dans le courant du deuxième trimestre.





