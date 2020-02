Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Assa Abloy : acquisition dans la biométrique au Royaume Uni Cercle Finance • 10/02/2020 à 11:30









(CercleFinance.com) - Assa Abloy annonce le rachat de Biosite, un fournisseur britannique de contrôle d'accès biométrique pour le secteur de la construction, acquisition qui doit d'abord avoir un effet dilutif sur le bénéfice par action du groupe suédois. Le fabricant de systèmes de verrouillage ne précise pas le prix d'achat, mais indique que la société acquise, basée dans les Midlands, a réalisé un chiffre d'affaires de l'ordre de 14 millions de livres sterling l'année dernière.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.