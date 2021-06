Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Assa Abloy : acquisition au Portugal Cercle Finance • 02/06/2021 à 11:41









(CercleFinance.com) - Assa Abloy a annoncé mercredi le rachat des activités de matériel de MR Group, un fabricant portugais de serrures en profilé d'aluminium. Le groupe suédois explique que l'opération s'inscrit dans le cadre de sa stratégie visant à se renforcer sur ses marchés les plus matures en faisant l'acquisition d'activités complémentaires à ses métiers de coeur. Créé en 1976 dans la ville d'Agueda, au sud de Porto, MR Group compte quelque 380 employés et génère un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 23 millions d'euros. L'acquisition - qui sera relutive dès la première année - devrait être bouclée d'ici à la fin de l'été.

