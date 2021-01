Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Assa Abloy : a vendu une activité italienne à Bertolotto Cercle Finance • 14/01/2021 à 12:38









(CercleFinance.com) - Assa Abloy a vendu son activité de fabrication de portes résidentielles en Italie et est sur le point de vendre le reste de son activité de fabrication de volets dans le pays, a déclaré ce matin le fabricant de serrures suédois. L'activité italienne de portes résidentielles, qui appartient à sa division Gardesa, a été vendue à Bertolotto, un fabricant italien de portes d'intérieur, a déclaré le groupe. L'opération aura un effet positif sur la marge opérationnelle, a noté Assa Abloy, mais entraînera une perte en capital et des coûts de sortie s'élevant à 18 millions d'euros qui seront comptabilisés dans les résultats du quatrième trimestre 2020. Gardesa - qui fabrique des portes de sécurité résidentielles et des volets roulants - a son siège à Cortemaggiore, en Italie, et emploie environ 70 personnes. Son chiffre d'affaires devrait atteindre environ 10 millions d'euros en 2020. La cession de l'activité volets devrait être achevée au cours du premier trimestre 2021, a souligné le groupe.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.