Aspen Pharmacare obtient l'autorisation de mise sur le marché d'un générique du sémaglutide au Brésil et en Afrique du Sud

La société sud-africaine Aspen Pharmacare APNJ.J a annoncé mercredi avoir obtenu l'autorisation réglementaire au Brésil et en Afrique du Sud pour son générique injectable du sémaglutide, ouvrant ainsi la voie à son lancement sur deux marchés émergents clés.
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Aspen mise sur les versions génériques du sémaglutide, le principe actif du médicament antidiabétique Ozempic et du traitement amaigrissant Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO , pour stimuler sa croissance sur les marchés émergents et certains marchés internationaux
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La société a indiqué qu’elle prévoyait de commencer à commercialiser le produit au Canada, au Brésil et en Afrique du Sud dans les mois à venir, après l’expiration du brevet du semaglutide, ce qui a déclenché une course entre les laboratoires pharmaceutiques pour lancer des versions moins coûteuses
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En Afrique du Sud, les ventes de médicaments à base de GLP-1 ont atteint près de 3 milliards de rands (182 millions de dollars), le Mounjaro d’Eli Lilly LLY.N représentant plus de la moitié du marché, selon Aspen, ce qui souligne la forte demande en traitements contre l’obésité et le diabète
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Aspen est le distributeur d’Eli Lilly pour le Mounjaro en Afrique subsaharienne
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La société s'approvisionne en principe actif auprès de fournisseurs tiers, notamment les laboratoires indiens Dr. Reddy's REDY.NS pour le marché canadien
(1 dollar = 16,5070 rands)
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