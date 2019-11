Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Asos :un spécialiste des start-up nommé chef de la croissance Cercle Finance • 25/11/2019 à 12:36









(CercleFinance.com) - Le détaillant de mode en ligne britannique Asos a nommé un ancien dirigeant et conseiller de diverses startups au poste nouvellement créé de directeur de la croissance. Robert Birge sera responsable de la croissance et devra mettre en application les projets marketing du groupe en fonction de la planification stratégique, l'analyse et l'expérience client. La nomination de Robert Birge est la première d'une série de nominations qui renforceront l'équipe de direction d'Asos et assureront la bonne organisation de l'entreprise pour la prochaine phase de sa croissance, a déclaré le groupe. Les analystes pensent qu'Asos va devoir investir dans son réseau de distribution et son marketing pour accélérer la croissance de ses ventes.

