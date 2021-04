Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Asos : résultats meilleurs que prévu, mais le titre recule Cercle Finance • 08/04/2021 à 10:41









(CercleFinance.com) - Le spécialiste du prêt-à-porter en ligne Asos perd du terrain en Bourse jeudi matin en dépit de résultats semestriels meilleurs que prévu. Le groupe britannique a vu son bénéfice avant impôts grimper à 112,9 millions de livres sur les six mois clos fin février, le premier semestre de son exercice fiscal, contre 30,1 millions un an plus tôt. Cette performance dépasse d'environ 33% le consensus établi par les analystes. Ses ventes semestrielles ont progressé de 24% pour atteindre 1,92 milliard de livres, alors que le consensus ne visait qu'une progression de l'ordre de 22%. Les ventes au Royaume-Uni ont progressé de 39% au cours du semestre et celles dans l'Union européenne ont augmenté de 18%, avec un gain de 16% sur le marché américain. A la Bourse de Londres, l'action du distributeur lâchait pourtant 1,5% jeudi matin, dans un marché britannique en hausse de 1,3%. 'La publication est supérieure au consensus officiel, mais le consensus officieux avait lui bien progressé suite aux résultats des concurrents du groupe, ce qui explique la réaction négative du titre aujourd'hui', fait valoir un trader. Nick Beighton, le directeur général du groupe, a également reconnu que la persistance de l'épidémie de coronavirus faisait planer une incertitude sur les perspectives de court terme.

Valeurs associées ASOS LSE -3.23%