Asos : nette hausse après des semestriels salués

(CercleFinance.com) - Le titre Asos avance ce mercredi de plus de +25%, un jour après que le détaillant britannique ait annoncé une performance semestrielle 'record', tout en reconnaissant que ses performances actuelles étaient affectées par la pandémie de COVID-19. Asos a ainsi déclaré avoir réalisé un bénéfice d'exploitation de 34,6 millions de livres au cours de la période de six mois se terminant le 29 février 2020, soit 4,5 millions de livres de plus qu'à la même période il y a un an, et également bien au-dessus du consensus de 13 millions de livres. Le total des commandes passées a également augmenté, de 19% à 41,1 millions d'unités. Cependant, la demande a été considérablement touchée depuis le début des mesures de confinement. Les ventes ont notamment baissé d'environ 20% à 25% au cours des trois dernières semaines, selon Asos.

Valeurs associées ASOS LSE +28.26%