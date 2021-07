Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Asos : les ventes de printemps déçoivent, le titre décroche Cercle Finance • 15/07/2021 à 11:11









(CercleFinance.com) - Le groupe britannique de prêt-à-porter en ligne Asos décroche ce jeudi à la Bourse de Londres après avoir dévoilé des ventes de printemps inférieures aux attentes. Les ventes de l'enseigne Internet ont augmenté de 26% à 1,24 milliard de livres sur les quatre mois allant du début mars à la fin juin, une performance inférieure au 1,27 milliard attendu en moyenne par les analystes. Si les ventes en Grande-Bretagne ont bondi de 60% à 526,4 millions de livres, celles à l'international n'ont progressé que de 9% à 715,7 millions. Le groupe a indiqué que son bénéfice imposable annuel devrait être conforme à la prévision de 198 millions de livres des analystes, ce qui n'empêchait pas son titre de lâcher plus de 13% ce matin dans un marché londonien en repli de seulement 0,3%. Le titre perd désormais 9% depuis le début de l'année.

Valeurs associées ASOS LSE -14.02%