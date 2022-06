Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Asos: le titre décroche suite à un avertissement information fournie par Cercle Finance • 16/06/2022 à 10:53









(CercleFinance.com) - Le distributeur de prêt-à-porter en ligne Asos dévisse ce jeudi à la Bourse de Londres après avoir revu à la baisse ses prévisions pour l'exercice en cours, invoquant les fortes pressions inflationnistes du moment.



Sur son troisième trimestre clos fin mai, le groupe britannique a vu son chiffre d'affaires augmenter de 4% à 983,4 millions de livres, la progression de ses ventes aux Etats-Unis (+15%) ayant été compensée par un repli de 2% de son activité au sein de l'Union Européenne.



Dans son communiqué, Asos fait état d'un taux de retour de commandes revenu à ses niveaux d'avant la pandémie pour ce qui concerne certains marchés, un phénomène qu'il attribue à un changement du comportement des consommateurs dû à la remontée des tensions inflationnistes.



En conséquence, Asos a révisé à la baisse ses objectifs financiers pour l'exercice en cours.



Son bénéfice avant impôt est désormais attendu entre 20 et 60 millions de livres sterling, très loin des 110-140 millions envisagés jusqu'ici.



Au niveau de l'activité, Asos dit prévoir une croissance du chiffre d'affaires de 4% à 7%, à comparer avec un intervalle compris entre 10% et 15% précédemment.



Le groupe a par ailleurs annoncé la nomination de José Antonio Ramos Calamonte, un ancien consultant de McKinsey passé depuis chez Inditex, Esprit et Carrefour, en tant que nouveau directeur général.



Il était jusqu'ici le directeur commercial de l'entreprise.



Le titre Asos, qui a décroché jusqu'à 27% en début de séance, cédait encore 24% vers 9h30 (heure de Londres), ce qui porte à plus de 66% ses pertes depuis le début de l'année.





Valeurs associées ASOS LSE -26.12%