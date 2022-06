Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Asos: le titre chute, un analyste abaisse son objectif information fournie par Cercle Finance • 20/06/2022 à 17:15

(CercleFinance.com) - Le titre chute de plus de 4% alors que Credit Suisse a réduit son objectif de cours de 2 850 pence à 1 450 pence, mais maintient sa recommandation de surperformance sur le titre



' Les ventes du troisième trimestre clos fin mai n'ont pas été aussi faibles qu'il n'y paraissait initialement, mais les deux préoccupations sont le manque de ventes, malgré un marché de l'habillement plutôt porteur sur la plupart des marchés principaux, et avec des ventes annuelles supérieures de 54% à celles de 2019, la société est à peine rentable ' indique le bureau d'analyses.



' L'environnement opérationnel est difficile, les chaînes d'approvisionnement sont plus longues et moins flexibles et la pression sur les coûts est considérable dans la plupart des domaines '.



' Bien que nous ayons des réserves concernant les États-Unis, le reste de l'entreprise devrait être rentable et générer des liquidités tout au long du cycle ' rajoute Credit Suisse.