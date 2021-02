Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Asos : gagne 2%, soutenu par une analyse positive Cercle Finance • 09/02/2021 à 16:04









(CercleFinance.com) - L'action Asos gagne environ 2% à Londres alors que plus tôt dans la journée, Bank of America (BoA) a relevé sa recommandation sur le titre à 'achat' avec un objectif de cours de 5800 pence, jugeant le consensus trop bas pour l'exercice 2021 avec une prévision supérieure de 20% au consensus pour le profit imposable. Le broker estime aussi que le distributeur britannique de mode en ligne pourrait bénéficier de réouvertures soutenant la croissance des commandes, que l'acquisition d'Arcadia soutient la croissance et les marges, et il considère la valorisation comme 'peu exigeante'.

Valeurs associées ASOS LSE +1.72%