Asos : entouré après un point d'activité

(CercleFinance.com) - L'action Asos grimpe de 10,3% à Londres, entourée après l'annonce par le distributeur de vêtements sur Internet d'un chiffre d'affaires de près de 1,11 milliards de livres sur les quatre derniers mois de 2019, en croissance de 20% en comparaison annuelle. Le groupe britannique revendique 'une bonne performance dans l'ensemble des régions, reflétant un Black Friday record et une activité d'engagement clients solide au cours de la période'. Ses commandes totales ont progressé de 20% à 27,7 millions.

