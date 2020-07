Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Asos : en hausse, un broker en soutien Cercle Finance • 17/07/2020 à 11:43









(CercleFinance.com) - Le titre Asos avance ce vendredi de +0,6%, alors que l'analyste Credit Suisse confirme sa recommandation 'Surperformance' sur celui-ci, avec un objectif de cours revu à la hausse, passant de 4.100 à 4.200 pence, appréciant la croissance des ventes et l'amélioration des marges EBIT à l'année. 'Le seul point négatif est la variabilité dans la demande sur le marché, mais nous pensons qu'elle s'explique largement par des données macro', indique le broker.

