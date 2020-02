Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Asos : en forte hausse, un analyste passe à l'achat Cercle Finance • 10/02/2020 à 12:17









(CercleFinance.com) - Les actions d'Asos gagnent plus de 2,5% alors que Berenberg a relevé sa recommandation sur le détaillant de mode en ligne britannique à 'Achat' au lieu de 'Conserver'. Le bureau d'analyses a déclaré qu'Asos semble désormais 'sorti du bois'. ' La performance sur le commerce, qui a démontré la résistance de la nouvelle infrastructure logistique, ainsi que nos nombreuses conversations avec la société, a restauré notre confiance ', ont écrit les analystes de Berenberg. Les analystes pensent que la principale cause du ralentissement du chiffre d'affaires en 2019 était une perturbation opérationnelle et ils estiment que, sur la base de l'évaluation actuelle, le marché a négligé plusieurs facteurs clés de levier d'exploitation. En conséquence, Berenberg a relevé son objectif de cours à 4 200 pence, contre 3 000 pence.

Valeurs associées ASOS LSE +3.70%