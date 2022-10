Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Asos: des résultats annuels globalement en ligne information fournie par Cercle Finance • 19/10/2022 à 12:18









(CercleFinance.com) - Le spécialiste du prêt-à-porter en ligne Asos a fait état mercredi de résultats en ligne au titre de son exercice 2021/2022 qui s'est achevé fin août.



Le groupe britannique, qui a averti sur ses résultats à plusieurs reprises cette année, a vu ses ventes progresser de seulement 1% à 3,94 milliards de livres (4,5 milliards d'euros) sur l'exercice écoulé.



Son bénéfice avant impôts s'est, lui, écroulé à 22 millions de livres, contre 193,6 millions de livres à l'issue du précédent exercice.



Dans son communiqué, Asos indique que son activité est demeurée 'volatile' au début de son nouvel exercice 2022/2023, notant toutefois une 'légère amélioration' au mois de septembre par rapport à août.



La société estime qu'il reste 'très difficile' de prédire l'évolution du comportement du consommateur pour l'année à venir au vu de l'instabilité de l'environnement économique actuel.



A la Bourse de Londres, l'action du distributeur grimpait de 14% mercredi, rebondissant après avoir récemment enfoncé le support majeur des 500 pence.





Valeurs associées ASOS LSE +9.03%