Asos : confirme l'acquisition de Topshop auprès d'Arcadia

Cercle Finance • 01/02/2021 à 12:03









(CercleFinance.com) - La plateforme de mode britannique Asos a confirmé ce matin l'acquisition des marques Topshop, Topman, Miss Selfridge et HIIT auprès des administrateurs communs d'Arcadia pour 265 millions de livres (environ 300 millions d'euros). L'opération est entièrement financée par les réserves de trésorerie du groupe, a déclaré le détaillant de vêtements en ligne dans un communiqué. En 2019, avant l'épidémie de COVID, les marques acquises ont généré des revenus d'environ un milliard de livres, ce qui reflète leur importance, a noté Asos. Cependant, au cours de l'exercice financier le plus récent, les marques Topshop, Topman et Miss Selfridge ont enregistré une perte d'exploitation d'environ 1,8 million de livres, a déclaré le groupe.

Valeurs associées ASOS LSE +5.91%