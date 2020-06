Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Asos : chute de plus de 4% après l'analyse de Liberum Cercle Finance • 30/06/2020 à 12:11









(CercleFinance.com) - Les actions du détaillant britannique de mode en ligne Asos sont en chute de plus de 4% mardi à la suite des commentaires négatifs d'un bureau d'analyses sur le titre. Dans une note aux clients, Liberum a souligné que les actions d'Asos ont plus que triplé depuis les résultats du premier semestre et l'augmentation des capitaux propres en avril, alors qu'aucune mise à jour spécifique n'a été faire depuis par l'entreprise. 'Nous craignons que le marché n'ait lu trop positivement les très fortes estimations de boohoo et Zalando', a déclaré le courtier britannique. Liberum a déclaré que la performance de l'action avait créé 'un sentiment de déception' lorsque Asos a annoncé que la mise à jour commerciale sera faite le 23 juillet.

Valeurs associées ASOS LSE -4.52%